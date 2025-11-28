Ричмонд
Путин заявил о попытках «подзакрыть» международное научное сотрудничество

Президент отметил, что отдельные страны пытаются ограничить научные связи, но такие меры, по его словам, не дают результата.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с молодыми учёными и заявил, что некоторые государства предпринимают попытки ограничить международное научное взаимодействие.

«Некоторые в мире пытаются “подзакрыть” сотрудничество в научной сфере, но это безрезультатно», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что такие шаги не способны повлиять на развитие научных направлений и обмен знаниями.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин позвонил пострадавшему при взрыве в Красногорске школьнику.