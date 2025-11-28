Путин заявил о попытках «подзакрыть» международное научное сотрудничество

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с молодыми учёными и заявил, что некоторые государства предпринимают попытки ограничить международное научное взаимодействие.
«Некоторые в мире пытаются “подзакрыть” сотрудничество в научной сфере, но это безрезультатно», — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что такие шаги не способны повлиять на развитие научных направлений и обмен знаниями.
