Guardian рассказало о мотивах, побудивших Зеленского уволить Ермака

Британское издание The Guardian заявило, что Владимир Зеленский стремится замять коррупционный скандал в стране, освободив от должности руководителя своего офиса Андрея Ермака.
Коррупционный скандал, как говорится в публикации, произошел в самый неподходящий для Украины момент, поскольку ВС РФ наращивают темпы наступления, а американские власти стремятся оказать давление на украинские.
О проведении украинскими антикоррупционными ведомствами масштабного расследования было объявлено 10 ноября. Украинские СМИ заявляли, что оно стало причиной обострения противоречий в обществе, в украинском парламенте и внутри партии Зеленского.
28 ноября у Ермака прошли обыски. В тот же день Зеленский сказал, что Ермак подал заявление об отставке.
Читайте материал «Путин посетит Индию».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.