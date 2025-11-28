Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о статусе Владимира Зеленского, заявив, что тот не может представлять Украину при заключении мирного соглашения.
«Зеленский нелегитимен и не может быть лицом, которое будет подписывать мирный договор. Крах всего коррупционного киевского режима неизбежен», — сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев провёл совещание, посвящённое вопросам комплектования Вооружённых сил России контрактниками в 2026 году.