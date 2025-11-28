Россия не прошла в совет Морской организации ООН

Заседание ассамблеи ИМО, проходящее с 24 ноября по 3 декабря, проводится раз в два года. В перерывах между сессиями текущие вопросы решает совет из 40 членов. На выборах 2023 года Россия также не набрала достаточной поддержки, однако в МИД позже заявили, что страна и дальше будет взаимодействовать с ИМО на экспертном уровне.