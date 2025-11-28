«Крах системы неизбежен»: Медведев рассказал о судьбе Зеленского на фоне коррупционного скандала

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя отставку главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала, заявил, что сам глава киевского режима не является лицом, которое подпишет мирный договор. Об этом он написал в своем канале в МАХ.
Медведев заявил, что коррупционная власть вокруг Зеленского уже посыпалась.
«Даже если он ещё посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор», — написал зампред Совбеза России.
По словам Медведева, крах системы Зеленского неизбежен.
Дипломат Родион Мирошник ранее расценил отставку Ермака как подтверждение коррупции в верхушке власти Украины. По его мнению, Зеленский пытается спасти себя, сдавая соратников.
Напомним, что 28 ноября в доме Ермака прошли обыски. Его подозревают в соучастии в коррупционном деле. Руководитель офиса украинского президента подал в отставку уже вечером.