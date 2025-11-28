«Осталось только 40 разбойников»: Дмитриев иронично прокомментировал отставку Ермака

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он заявил, что с уходом «Али-Бабы» остались только «40 разбойников».
«Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — написал Дмитриев в Telegram-канале.
Ранее дипломат Родион Мирошник расценил отставку Ермака как подтверждение наличия доказательств коррупции. Он добавил, что Зеленский пытается спасти себя, сдавая соратников.
Мирошник также предположил, что Ермак может договориться об иммунитете в США. Находясь за границей, он может обменять имеющуюся у него информацию на личную безопасность.
Напомним, что 28 ноября в доме Ермака прошли обыски. Его подозревают в соучастии в коррупционном деле. Руководитель офиса украинского президента подал в отставку уже вечером. Зеленский оперативно подписал указ о его увольнении.