В Кремле дали оценку состоявшейся встрече Путина и Орбана

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была хорошей и содержательной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Встреча хорошая, очень содержательная», — приводит слова официального представителя Кремля журналист пула Александр Юнашев.
Как писал сайт KP.RU, ранее кремлевская пресс-служба сообщила, что переговоры Путина и Орбана завершились. Встреча лидеров двух стран продолжалась около четырех часов. На переговорах в составе российской делегации присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и вице-премьер правительства Александр Новак.
В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что переговоры Путина и Орбана прошли в конструктивном ключе. По его словам, беседа получилась очень позитивной и продуктивной.