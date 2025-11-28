Новак раскрыл, какие вопросы РФ и Венгрия обсуждали на переговорах в Кремле

Возможность приобретения Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на переговорах в Кремле, но эти вопросы, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, должны решаться без особой публичности.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошла в Кремле и длилась почти четыре часа. Александр Новак принимал участие в переговорах.
По словам вице-премьера, в ходе обсуждений была затронута тема потенциальной покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, находящихся под санкциями. Новак подчеркнул, что Венгрия остается надежным партнером России в энергетической сфере, и что дальнейшие шаги зависят от коммерческих переговоров. Он отметил, что эта работа должна проводиться тихо, без особой публичности.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно.