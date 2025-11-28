Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новак раскрыл, какие вопросы РФ и Венгрия обсуждали на переговорах в Кремле

Возможность приобретения Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на переговорах в Кремле.

Источник: Аргументы и факты

Возможность приобретения Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на переговорах в Кремле, но эти вопросы, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, должны решаться без особой публичности.

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошла в Кремле и длилась почти четыре часа. Александр Новак принимал участие в переговорах.

По словам вице-премьера, в ходе обсуждений была затронута тема потенциальной покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, находящихся под санкциями. Новак подчеркнул, что Венгрия остается надежным партнером России в энергетической сфере, и что дальнейшие шаги зависят от коммерческих переговоров. Он отметил, что эта работа должна проводиться тихо, без особой публичности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше