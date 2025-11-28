Новак раскрыл, какие вопросы РФ и Венгрия обсуждали на переговорах в Кремле

По словам вице-премьера, в ходе обсуждений была затронута тема потенциальной покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, находящихся под санкциями. Новак подчеркнул, что Венгрия остается надежным партнером России в энергетической сфере, и что дальнейшие шаги зависят от коммерческих переговоров. Он отметил, что эта работа должна проводиться тихо, без особой публичности.