Путин пошутил о «деньгах на ветер» во время встречи с молодыми учёными

Во время встречи с молодыми учёными президент России Владимир Путин пошутил над преподавателем кафедры отопления и вентиляции Александром Смыковым. Глава государства уточнил у него название кафедры, после чего заметил: «Если говорить по-простому, отопление и вентиляция — деньги на ветер».
Путин тут же улыбнулся и извинился, подчеркнув, что это была шутка.
Ранее сообщалось, что во время встречи с молодыми учёными в Кремле Владимир Путин заявил о попытках ряда стран «подзакрыть» международное научное сотрудничество. По его словам, такие меры остаются безрезультатными и не способны остановить развитие науки и обмен знаниями.