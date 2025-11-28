Путин пошутил о «деньгах на ветер» во время встречи с молодыми учёными

Ранее сообщалось, что во время встречи с молодыми учёными в Кремле Владимир Путин заявил о попытках ряда стран «подзакрыть» международное научное сотрудничество. По его словам, такие меры остаются безрезультатными и не способны остановить развитие науки и обмен знаниями.