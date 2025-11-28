Ричмонд
Путин пошутил о «деньгах на ветер» во время встречи с молодыми учёными

Президент обратился с шуткой к преподавателю кафедры отопления и вентиляции и извинился за неё с улыбкой.

Источник: Аргументы и факты

Во время встречи с молодыми учёными президент России Владимир Путин пошутил над преподавателем кафедры отопления и вентиляции Александром Смыковым. Глава государства уточнил у него название кафедры, после чего заметил: «Если говорить по-простому, отопление и вентиляция — деньги на ветер».

Путин тут же улыбнулся и извинился, подчеркнув, что это была шутка.

Ранее сообщалось, что во время встречи с молодыми учёными в Кремле Владимир Путин заявил о попытках ряда стран «подзакрыть» международное научное сотрудничество. По его словам, такие меры остаются безрезультатными и не способны остановить развитие науки и обмен знаниями.