«Али-Баба ушёл»: Дмитриев иронично высказался об отставке Ермака

Напомним, что сегодня Зеленский подписал документ об отставке Ермака поле того, как детективы НАБУ нагрянули к нему с обысками. Они считают, что он связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, относительно хищений в области энергетики. Теперь Ермак может оказаться причастным к делу о коррупции, фигурируя в нём под псевдонимом «Али-Баба». Украинские СМИ уже констатировали, что отставка Ермака может лишить Зеленского контроля над властью.