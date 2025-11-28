Путин рассказал, что получал повышенную стипендию в размере 40 рублей

Президент России Владимир Путин сообщил, что в студенческие годы получал повышенную стипендию в размере 40 рублей и был этому крайне доволен. Об этом он рассказал на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых.
«Я в свое время получал повышенную стипендию, 40 рублей. И Я был очень этому рад», — отметил глава государства.
Ранее президент также поделился воспоминаниями о том, как проходил практику в транспортной прокуратуре. По его словам, работа следователя на транспорте требует особой точности и внимания к деталям.