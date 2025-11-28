Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск назвал «фатальной комбинацией» визит Орбана к Путину и кризис в Киеве

Премьер Польши Дональд Туск жёстко высказался о ситуации вокруг Украины, назвав «фатальной комбинацией» сразу несколько событий, которые совпали во времени: отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, визит премьер-министра Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину и путаницу в переговорах по мирному плану спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

Источник: Life.ru

«Орбан навещает Путина, Навроцкий — Орбана. Хаос в переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация», — высказался Туск на своей станице в соцсети X.

Напомним, что Орбан утром 28 ноября прибыл в Москву и провёл с российским президентом почти четырёхчасовые переговоры. А вечером того же дня Владимир Зеленский подписал указ об отставке Ермака — многолетнего руководителя ОП и ключевой фигуры в его окружении.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше