Axios: Ермак ушел в отставку за день до переговоров с Уиткоффом и Кушнером в США

В материале портала говорится, что отставка Ермака стала «политическим землетрясением», которое произошло «за день до того, как он должен был направиться в Майами для переговоров с командой президента Трампа по плану мирного урегулирования». «Ермак вместе с рядом помощников Зеленского должен был прибыть в Майами в эти выходные и провести переговоры с представителями Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — отмечает Axios. По его сведениям, на встрече украинская сторона рассчитывала окончательно согласовать детали мирного плана США в преддверии поездки Уиткоффа в Москву.