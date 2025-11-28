Axios: Ермак ушел в отставку за день до переговоров с Уиткоффом и Кушнером в США

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для переговоров со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.
Андрей Ермак уволен с должности главы офиса Зеленского.
В материале портала говорится, что отставка Ермака стала «политическим землетрясением», которое произошло «за день до того, как он должен был направиться в Майами для переговоров с командой президента Трампа по плану мирного урегулирования». «Ермак вместе с рядом помощников Зеленского должен был прибыть в Майами в эти выходные и провести переговоры с представителями Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — отмечает Axios. По его сведениям, на встрече украинская сторона рассчитывала окончательно согласовать детали мирного плана США в преддверии поездки Уиткоффа в Москву.
10 ноября НАБУ и САП начали операцию, направленную на раскрытие масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. В центре этой схемы оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. 17 ноября появилась информация о том, что Андрей Ермак также может фигурировать на записях, сделанных в квартире Миндича. Раскрытие коррупционных схем в ближайшем окружении Зеленского привело к серьезному кризису в Верховной раде Украины.
28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака. По информации СМИ, Ермак фигурирует в материалах громкого коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича. -0-