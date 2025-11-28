Раскрыто, почему Ермак согласился на отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ушел в отставку, возможно, чтобы предотвратить вотум недоверия всему правительству. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на политических аналитиков.
«Возможно, Ермак согласился пожертвовать собой, чтобы попытаться предотвратить вотум недоверия», — предполагает издание.
Отставка Ермака официально подтверждена указом Владимира Зеленского, опубликованным на его сайте.
Вместо него ОП может возглавить нынешний премьер Юлия Свириденко, заявил ранее внештатный советник Ермака Тимофей Милованов.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.