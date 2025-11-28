Политик Филиппо назвал полным крахом режима отставку Ермака

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил об обысках у Андрея Ермака со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он обратился к Владимиру Зеленскому с призывом уволить главу его офиса. Впоследствии появилась информация, что обыски были связаны с расследованием дела о коррупции в сфере энергетики.