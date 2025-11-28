Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал, когда Путин примет Уиткоффа

Президент России Владимир Путин встретится со специальным посланником США Стивом Уиткоффом в Москве в первой половине следующей недели, точная дата приема будет объявлена позже. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин встретится со специальным посланником США Стивом Уиткоффом в Москве в первой половине следующей недели, точная дата приема будет объявлена позже. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы объявим день своевременно, — передает слова пресс-секретаря главы российского государства РИА Новости.

По словам Путина, как именно все пройдет, определит президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что в переговорную группу от Москвы войдут глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский и помощник президента Юрий Ушаков.

Сам Трамп 25 ноября заявил, что поручил Уиткоффу отправиться в Москву и встретиться с президентом России. Пока чиновник будет находиться в российской столице, министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры с представителями Украины по поводу мирного плана. Ранее глава Белого дома заявил, что Россия и Украина «очень близки» к подписанию соглашения об урегулировании вооруженного конфликта.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше