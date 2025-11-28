Песков рассказал, когда Путин примет Уиткоффа

Президент России Владимир Путин встретится со специальным посланником США Стивом Уиткоффом в Москве в первой половине следующей недели, точная дата приема будет объявлена позже. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Мы объявим день своевременно, — передает слова пресс-секретаря главы российского государства РИА Новости.
По словам Путина, как именно все пройдет, определит президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что в переговорную группу от Москвы войдут глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский и помощник президента Юрий Ушаков.
Сам Трамп 25 ноября заявил, что поручил Уиткоффу отправиться в Москву и встретиться с президентом России. Пока чиновник будет находиться в российской столице, министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры с представителями Украины по поводу мирного плана. Ранее глава Белого дома заявил, что Россия и Украина «очень близки» к подписанию соглашения об урегулировании вооруженного конфликта.