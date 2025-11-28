Ричмонд
Дмитриев отреагировал на отставку Ермака шуткой про Али-Бабу и разбойников

Дмитриев заявил, что «Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников».

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал увольнение руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. В своем Telegram-канале он написал, что «Али-Баба ушел в отставку».

«Осталось только 40 разбойников», — добавил Дмитриев.

Прозвище «Али-Баба» закрепилось за Ермаком после расследования Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о масштабных хищениях в энергетической сфере. По версии НАБУ, Ермак обеспечивал прикрытие партнера Зеленского Тимура Миндича, а также ряда высокопоставленных чиновников и бизнесменов, фигурантов схемы по выводу средств, выделенных на защиту объектов энергетической инфраструктуры.

Украинские СМИ неофициально называли это расследование «делом Али-Бабы и 40 разбойников», так как в коррупционную сеть, по данным следствия, было вовлечено около сорока человек.

Ранее в Раде также прокомментировали отставку Ермака. Нардеп Дмитрук заявил, что Зеленский и уже бывший руководитель его офиса являются основой «преступной власти» в стране.

