Дмитриев отреагировал на отставку Ермака шуткой про Али-Бабу и разбойников

Прозвище «Али-Баба» закрепилось за Ермаком после расследования Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о масштабных хищениях в энергетической сфере. По версии НАБУ, Ермак обеспечивал прикрытие партнера Зеленского Тимура Миндича, а также ряда высокопоставленных чиновников и бизнесменов, фигурантов схемы по выводу средств, выделенных на защиту объектов энергетической инфраструктуры.