«Быка размером с комнату не будете давать на обед»: Путин пошутил о ГМО на встрече с учеными

Путин на встрече с учеными пошутил про быка размером с комнату.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в шутливой форме поинтересовался у молодых ученых, не планируют ли они кормить россиян генномодифицированной продукцией. Поводом для этого стал диалог президента с исследователем Анной Гнеуш во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

Во время беседы Анна Гнеуш рассказала главе государства о своей работе в сфере биотехнологий для агропромышленного комплекса. Она уточнила, что ее институт специализируется на разработке биопрепаратов для животноводства.

«Вы нас не будете кормить генномодифицированной продукцией?» — шутливо уточнил Путин.

Ученый заверила, что их исследования направлены исключительно на продукты микробного синтеза.

«Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?» — продолжил иронизировать глава государства.

В ответ Анна Гнеуш подчеркнула, что главным приоритетом работы ее института является качество продукции.

Встреча главы государства с молодыми учеными состоялась в Москве в пятницу, 28 ноября. В мероприятии также приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.

