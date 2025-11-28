«Быка размером с комнату не будете давать на обед»: Путин пошутил о ГМО на встрече с учеными

Президент России Владимир Путин в шутливой форме поинтересовался у молодых ученых, не планируют ли они кормить россиян генномодифицированной продукцией. Поводом для этого стал диалог президента с исследователем Анной Гнеуш во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых.