Кремль ожидает визита Уиткоффа в Москву в начале следующей недели

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в первой половине следующей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Мы объявим день недели своевременно», — сказал представитель Кремля журналистам (цитата по ТАСС).

Песков говорил, что до приезда Стива Уиткоффа Москва должна получить информацию о согласованных пунктах плана США по Украине. Президент США Дональд Трамп утверждал, что в документе осталось несколько положений, которые вызывают разногласия у сторон. Американский президент также анонсировал переговоры министра армии США Дэна Дрисколла с представителями Украины.

По информации The Telegraph, администрация США готова признать контроль России над Крымом и другими территориями под контролем России, чтобы заключить соглашение по Украине. Владимир Путин заявлял, что признание Вашингтоном Крыма, Донецкой и Луганской областей российской территорией станет одним из ключевых вопросов на переговорах по мирному плану.

