Медведев предупредил о неизбежном крахе системы Зеленского

Крах системы президента Украины Владимира Зеленского неизбежен. Об этом 28 ноября сообщил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Крах системы неизбежен», — написал он в МАХ.

По словам Медведева, Зеленский не может быть лицом, которое подпишет мирное соглашение. При этом заместитель председателя СБ отметил, что власть вокруг главы киевского режима уже «посыпалась».

Ранее в этот день посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Зеленский пытается избежать ответственности за коррупцию, жертвуя соратниками.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления по мирному плану. Он напомнил, как украинский лидер заявлял, что готов обсуждать план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. Однако позднее его представители указали, что это исключено.

