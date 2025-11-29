«Крах системы неизбежен», — написал он в МАХ.
По словам Медведева, Зеленский не может быть лицом, которое подпишет мирное соглашение. При этом заместитель председателя СБ отметил, что власть вокруг главы киевского режима уже «посыпалась».
Ранее в этот день посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Зеленский пытается избежать ответственности за коррупцию, жертвуя соратниками.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления по мирному плану. Он напомнил, как украинский лидер заявлял, что готов обсуждать план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. Однако позднее его представители указали, что это исключено.