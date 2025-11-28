Стало известно, когда состоится встреча Путина и Уиткоффа

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивен Уиткоффом в первой половине следующей недели. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу глава государства провел четырехчасовую встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«В первой половине недели. Мы объявим день недели своевременно. Но очевидно, что это будет первая половина недели», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда может состояться встреча Владимира Путина с Уиткоффом.
KP.RU писал, что Путин ожидает приезда Уиткоффа в Россию. Президент отметил, что Уиткофф направляется в российскую столицу по поручению Трампа для проведения переговоров.