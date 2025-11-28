В Кремле прокомментировали отставку Ермака: в ней видят отчетливый сигнал

Кремль прокомментировал отставку главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что события в Киеве свидетельствуют о серьезном системном кризисе.
«В Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами», — уточнил Песков в беседе с журналистами.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высказался по поводу этой ситуации. Он отметил, что с уходом Ермака, которого в преступных украинских кругах называют «Али-Баба», во власти остались только «40 разбойников».
Информация об отставке появилась после обысков в доме Ермака 28 ноября. Руководство офиса украинского президента подозревают в причастности к коррупционному скандалу. Уже вечером того же дня Андрей Ермак направил прошение об отставке. Главарь киевской банды и некогда его соратник Владимир Зеленский оперативно подписал соответствующий указ о его увольнении.