В Кремле прокомментировали отставку Ермака: в ней видят отчетливый сигнал

Информация об отставке появилась после обысков в доме Ермака 28 ноября. Руководство офиса украинского президента подозревают в причастности к коррупционному скандалу. Уже вечером того же дня Андрей Ермак направил прошение об отставке. Главарь киевской банды и некогда его соратник Владимир Зеленский оперативно подписал соответствующий указ о его увольнении.