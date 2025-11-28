Ричмонд
Песков назвал отставку Ермака «глубочайшим кризисом» на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 28 ноября, заявил, что на Украине происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем кризисе. Так он прокомментировал информацию об отставке главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

— В Киеве происходят события, свидетельствующие о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами, — заявил представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, решив покинуть должность после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обысками жилья. При этом ему не стали предъявлять обвинений. Позднее лидер киевского режима подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности.

В тот же день в СМИ появились сообщения о том, что обыски у Андрея Ермака создают угрозу срыва переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Согласно прогнозам журналистов, коррупционный скандал может привести к ослаблению позиций Киева и свержению правительства страны.

