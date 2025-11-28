Путин встретится с Уиткоффом в первой половине следующей недели

Президент России Владимир Путин в первой половине следующей недели проведёт встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В первой половине недели. Мы объявим день своевременно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках проведения переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин допустил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном могут завершиться проведением саммита в Будапеште. Об этом он сказал во время встречи в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам главы государства, он был бы рад провести встречу с президентом США на венгерской площадке.