Путин встретится с Уиткоффом в первой половине следующей недели

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном могут завершиться проведением саммита в Будапеште. Об этом он сказал во время встречи в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам главы государства, он был бы рад провести встречу с президентом США на венгерской площадке.