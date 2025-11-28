В Кремле рассказали, когда Путин встретится с Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в начале следующей недели. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В первой половине недели. Мы объявим день своевременно», — сказал Песков журналистам.
Путин накануне подтвердил информацию о том, что американская делегация прибудет в Москву. Со стороны России в переговорной группе будут представители МИД и помощник президента Владимир Мединский.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше