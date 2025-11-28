Ричмонд
В Кремле рассказали, когда Путин встретится с Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в начале следующей недели.

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в начале следующей недели. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В первой половине недели. Мы объявим день своевременно», — сказал Песков журналистам.

Путин накануне подтвердил информацию о том, что американская делегация прибудет в Москву. Со стороны России в переговорной группе будут представители МИД и помощник президента Владимир Мединский.

