Россия не избрана в совет Морской организации ООН

«По результатам голосования, в котором приняли участие 169 из 176 членов ИМО, РФ не была избрана в состав совета», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что Россия набрала 87 голосов, что составило больше половины проголосовавших стран. Это оказалось на семь голосов больше, чем на выборах в 2023 году.
Россия подавала заявку на членство в совете по категории «А» как государство, которое наиболее заинтересовано в морском судоходстве. В данной категории было 11 претендентов при десяти доступных местах.
