Россия не избрана в совет Морской организации ООН

Минтранс: Россию не включили в совет Морской организации ООН.

Россия не была избрана в совет Международной морской организации ООН. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

«По результатам голосования, в котором приняли участие 169 из 176 членов ИМО, РФ не была избрана в состав совета», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Россия набрала 87 голосов, что составило больше половины проголосовавших стран. Это оказалось на семь голосов больше, чем на выборах в 2023 году.

Россия подавала заявку на членство в совете по категории «А» как государство, которое наиболее заинтересовано в морском судоходстве. В данной категории было 11 претендентов при десяти доступных местах.

Ранее KP.RU писал, что идущий в Новороссийск танкер загорелся в Черном море.

