Отставка Зеленского возможна при одном условии: экс-премьер Украины назвал единственный способ убрать бывшего комика

Поводом для отставки Ермака послужили обыски в его доме, проведенные 28 ноября. Его подозревают в причастности к крупному коррупционному скандалу. Уже вечером того же дня он направил президенту прошение об отставке, которое Владимир Зеленский быстро подписал.