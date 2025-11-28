Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский покинет свой пост только по указанию американских властей. По его мнению, нелегитимный президент Украины пока остается нужным для США. Об этом он рассказал телеканалу «Россия 24».
«Он завтра в отставку не уйдет, он уйдет в отставку тогда, когда ему об этом скажут американцы», — уточнил политик.
Азаров не стал уточнять, для чего именно бывший комик сейчас нужен Белому дому.
В Кремле прокомментировали другую кадровую перестановку — отставку главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков расценил это как признак серьезного системного кризиса.
Схожей точки зрения ранее придерживался и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он заявил, что с уходом Ермака, которого в преступных кругах называли «Али-Баба», во власти Украины остались только «40 разбойников».
Поводом для отставки Ермака послужили обыски в его доме, проведенные 28 ноября. Его подозревают в причастности к крупному коррупционному скандалу. Уже вечером того же дня он направил президенту прошение об отставке, которое Владимир Зеленский быстро подписал.