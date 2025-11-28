«Осталось 40 разбойников»: Дмитриев иронично высказался об отставке Ермака

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак написал заявление об уходе в отставку, решив покинуть свой пост после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обысками жилья. При этом чиновнику не стали предъявлять обвинений. Позднее лидер киевского режима подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности.