Путин процитировал Некрасова на встрече с молодыми учеными в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин вспомнил строки из поэмы Николая Некрасова в разговоре с молодой ученой с кубанского хутора. Об этом сказал в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.
Девушка Анна Гнеуш рассказала, что выросла в Краснодарском крае на хуторе в Выселковском районе. Она сначала выбрала профессию, связанную с агропромышленным комплексом, но во время учебы в университете решила связать жизнь с наукой.
«Есть женщины в наших селеньях. Здорово», — сказал Путин, выслушав рассказ исследователя Анну Гнеуш.
Встреча главы государства с молодыми учеными состоялась в Москве в пятницу, 28 ноября. Также в мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.