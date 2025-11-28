Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин процитировал Некрасова на встрече с молодыми учеными в Москве

Президент России провел встречу с молодыми учеными в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин вспомнил строки из поэмы Николая Некрасова в разговоре с молодой ученой с кубанского хутора. Об этом сказал в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

Девушка Анна Гнеуш рассказала, что выросла в Краснодарском крае на хуторе в Выселковском районе. Она сначала выбрала профессию, связанную с агропромышленным комплексом, но во время учебы в университете решила связать жизнь с наукой.

«Есть женщины в наших селеньях. Здорово», — сказал Путин, выслушав рассказ исследователя Анну Гнеуш.

Встреча главы государства с молодыми учеными состоялась в Москве в пятницу, 28 ноября. Также в мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше