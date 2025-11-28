Дмитриев иронично прокомментировал отставку Ермака

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал на Украине может привести к осложнениям ее переговоров с США. Он отметил, что последствия данного скандала могут быть для политической системы Украины очень тяжелыми, а также могут усложнить процесс мирного урегулирования конфликта.