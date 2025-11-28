Дмитриев иронично прокомментировал отставку Ермака

«Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее отмечалось, что в офисе президента используют для Ермака прозвище Али-Баба для конспирации при обсуждении поручений главы офиса президента.
В этот же день сообщалось, что обыски у Андрея Ермака начались с фразы «Сезам, откройся». О проведении обысков Железняк сообщил ранее в тот же день.
Об отставке Ермака Владимир Зеленский сообщил ранее в тот же день. Он также рассказал о планах провести консультации по кандидатуре нового руководителя офиса президента.
28 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у Ермака. Уточнялось, что он проводится в рамках уголовного дела о коррупции бизнесмена Тимура Миндича (его называют руководителем преступной схемы). Позднее «РБК-Украина» сообщило, что обвинения не были предъявлены никому из офиса президента Зеленского после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у Андрея Ермака.
В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал на Украине может привести к осложнениям ее переговоров с США. Он отметил, что последствия данного скандала могут быть для политической системы Украины очень тяжелыми, а также могут усложнить процесс мирного урегулирования конфликта.