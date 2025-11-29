Гросу — об инциденте с контрабандой оружия: отставки будут, но это не решение проблемы

Румынское правоохранительное ведомство сообщило, что 20 ноября текущего года в результате таможенного контроля при въезде в Румынию из Молдовы (таможня Албица) в автопоезде, состоящем из тягача и прицепа, было обнаружено 18 переносных противотанковых ракет, восемь противотанковых гранатометов, переносная система противовоздушной обороны и детали дрона. Водитель задержан румынскими властями. Задержания прошли также и в Молдове.