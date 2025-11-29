Гросу — об инциденте с контрабандой оружия: отставки будут, но это не решение проблемы

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В профильных ведомствах Молдовы будут проведены отставки после инцидента с контрабандой оружия, обнаруженной на молдавско-румынской границе, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
При этом он отметил, что изменения в работе госучреждений должны быть более глубокими, на уровне законодательной базы и процедур пограничного контроля.
«Отставки последуют, но нам нужно все тщательно проанализировать. Возможно, нам нужно изменить законодательство, процедуры и протоколы работы. Одни отставки проблему не решат», — сказал Гросу журналистам.
Напомним, ранее в Генпрокуратуре Молдовы заявили, что выявленные на румынской таможне при попытке ввоза из РМ контрабандные боеприпасы попали на территорию республики контрабандным путем с помощью водителя грузового автомобиля, который регулярно курсировал из Украины.
Румынское правоохранительное ведомство сообщило, что 20 ноября текущего года в результате таможенного контроля при въезде в Румынию из Молдовы (таможня Албица) в автопоезде, состоящем из тягача и прицепа, было обнаружено 18 переносных противотанковых ракет, восемь противотанковых гранатометов, переносная система противовоздушной обороны и детали дрона. Водитель задержан румынскими властями. Задержания прошли также и в Молдове.