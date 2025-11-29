Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гросу — об инциденте с контрабандой оружия: отставки будут, но это не решение проблемы

Спикер парламента Молдовы заявил, что после инцидента с контрабандой оружия должны последовать отставки.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. В профильных ведомствах Молдовы будут проведены отставки после инцидента с контрабандой оружия, обнаруженной на молдавско-румынской границе, заявил спикер парламента Игорь Гросу.

При этом он отметил, что изменения в работе госучреждений должны быть более глубокими, на уровне законодательной базы и процедур пограничного контроля.

«Отставки последуют, но нам нужно все тщательно проанализировать. Возможно, нам нужно изменить законодательство, процедуры и протоколы работы. Одни отставки проблему не решат», — сказал Гросу журналистам.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре Молдовы заявили, что выявленные на румынской таможне при попытке ввоза из РМ контрабандные боеприпасы попали на территорию республики контрабандным путем с помощью водителя грузового автомобиля, который регулярно курсировал из Украины.

Румынское правоохранительное ведомство сообщило, что 20 ноября текущего года в результате таможенного контроля при въезде в Румынию из Молдовы (таможня Албица) в автопоезде, состоящем из тягача и прицепа, было обнаружено 18 переносных противотанковых ракет, восемь противотанковых гранатометов, переносная система противовоздушной обороны и детали дрона. Водитель задержан румынскими властями. Задержания прошли также и в Молдове.