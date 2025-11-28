Песков не стал комментировать, передавал ли Орбан послание от Трампа

Представитель Кремля также охарактеризовал российско-венгерские переговоры как «весьма позитивные». По его словам, «и Путин, и Орбан — прагматичные люди, которые открыто говорят о проблемах и отстаивают интересы своих стран». Такой подход, отметил Песков, позволяет обсуждать самый широкий круг вопросов и продвигать совместные проекты.