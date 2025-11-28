Ричмонд
Песков не стал комментировать, передавал ли Орбан послание от Трампа

Пресс-секретарь президента сообщил, что Кремль уже озвучил всю информацию по итогам переговоров Путина и Орбана.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, передавал ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан какое-либо послание от Дональда Трампа Владимиру Путину. Комментируя соответствующий вопрос, он сообщил, что все планы и итоги переговоров уже раскрыты Кремлём.

«Мы уже сказали о результатах этих переговоров всё, что хотели сказать», — заявил Песков.

Представитель Кремля также охарактеризовал российско-венгерские переговоры как «весьма позитивные». По его словам, «и Путин, и Орбан — прагматичные люди, которые открыто говорят о проблемах и отстаивают интересы своих стран». Такой подход, отметил Песков, позволяет обсуждать самый широкий круг вопросов и продвигать совместные проекты.

Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана в Кремле стала 13-й по счёту и третьей с начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что президент России допустил, что контакты Москвы и Вашингтона могут привести к проведению возможного саммита в Будапеште. Кроме того, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом планируется в первой половине следующей недели.

