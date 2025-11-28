Коррупционные схемы в Киеве связаны с иностранным финансированием, которое Украина получала на ведение боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Коррупция в Киеве вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы — это факт», — подчеркнул Песков.
Комментируя политические последствия развернувшегося скандала, представитель Кремля отметил, что ситуация развивается непредсказуемо. «Последствия могут быть самыми разными. Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведёт», — сказал он. Песков добавил, что происходящее в Киеве свидетельствует о «глубочайшем политическом кризисе», усугублённом коррупционными разоблачениями.
