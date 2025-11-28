Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил, что коррупция в Киеве связана с деньгами от США и Европы

Пресс-секретарь президента отметил, что нынешние скандалы свидетельствуют о глубоком политическом кризисе на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Коррупционные схемы в Киеве связаны с иностранным финансированием, которое Украина получала на ведение боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Коррупция в Киеве вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы — это факт», — подчеркнул Песков.

Комментируя политические последствия развернувшегося скандала, представитель Кремля отметил, что ситуация развивается непредсказуемо. «Последствия могут быть самыми разными. Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведёт», — сказал он. Песков добавил, что происходящее в Киеве свидетельствует о «глубочайшем политическом кризисе», усугублённом коррупционными разоблачениями.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, передавал ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан какое-либо послание от Дональда Трампа Владимиру Путину.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше