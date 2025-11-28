Ричмонд
«Этот стереотип мы преодолели»: Путин высказался о престиже аграрной науки в России

Путин заявил о преодолении стереотипа, что аграрная наука не очень престижная.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что представление о непрестижности аграрной науки в значительной степени ушло в прошлое. Свое мнение он высказал в ходе диалога с участниками V Конгресса молодых ученых.

Глава государства отреагировал на слова одной из участниц о существующих стереотипах в обществе. Путин отметил, что ему было даже неожиданно слышать о подобных предубеждениях.

«Вы сказали, что существуют стереотипы о том, что аграрная наука какая-то не очень интересная, не очень важная, не престижная. Откровенно говоря, для меня даже неожиданно, потому что мне кажется, что в последнее время все-таки мы этот стереотип уже в значительной степени преодолели», — заявил глава государства.

Также в беседе с учеными президент в шутливой форме поинтересовался их планами. Он спросил, не собираются ли они кормить россиян генномодифицированными продуктами.

Поводом для такого вопроса стал диалог с исследователем Анной Гнеуш. Молодой ученый рассказала о своей работе в сфере биотехнологий для агропромышленного комплекса.