На Украине напомнили, что Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком

Владимир Зеленский в одном из интервью обещал уйти из власти вместе с главой его офиса Андреем Ермаком, пишет украинское издание «Страна».
«В соцсетях на фоне отставки Ермака напоминают слова Зеленского четырехлетней давности о том, что они уйдут из власти вместе», — сказано в публикации.
При этом издание привело слова Владимира Зеленского. Глава киевского режима заявлял: «Он (Андрей Ермак — прим. ред.) пришел со мной, он со мной уйдет».
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил об обысках у Андрея Ермака со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он обратился к Владимиру Зеленскому с призывом уволить главу его офиса. Впоследствии появилась информация, что обыски были связаны с расследованием дела о коррупции в сфере энергетики.
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности главы его офиса.