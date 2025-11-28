Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026

Президент России Владимир Путин подписал основной финансовый документ страны на ближайшие три года. Бюджет рассчитан на умеренный экономический рост при сохранении управляемого уровня дефицита, согласно информации из документа, подписанного главой государства.
Ожидается, что ВВП страны в 2026 году увеличится на 1,3%. За весь плановый период с 2026 по 2028 годы совокупный рост экономики составит почти 7%.
В номинальном выражении объем ВВП достигнет около 276 триллионов рублей. Доходы казны будут постепенно увеличиваться с 40,3 триллиона рублей в 2026 году до 45,9 триллиона в 2028. Значительную часть поступлений составят ненефтегазовые доходы. Они вырастут с 31,4 триллиона рублей в 2026 году до 36,2 триллиона в 2028.
Расходы федерального бюджета также будут расти, достигнув 49,4 триллиона рублей к 2028 году. Одной из ключевых целей на этот период является удержание инфляции вблизи целевого уровня. Ожидается, что ее показатель в среднем составит 4%.
Ранее, 26 ноября, данный бюджетный закон был одобрен Советом Федерации. Таким образом, все процедуры по принятию главного финансового документа страны завершены.