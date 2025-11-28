Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026

В номинальном выражении объем ВВП достигнет около 276 триллионов рублей. Доходы казны будут постепенно увеличиваться с 40,3 триллиона рублей в 2026 году до 45,9 триллиона в 2028. Значительную часть поступлений составят ненефтегазовые доходы. Они вырастут с 31,4 триллиона рублей в 2026 году до 36,2 триллиона в 2028.