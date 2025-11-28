Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше назвали происходящее вокруг Украины катастрофичным сочетанием

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «катастрофическое сочетание».

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «катастрофическое сочетание».

Политик отметил, что одновременно происходят визиты лидеров стран — премьер Венгрии Виктор Орбан проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным, а президент Польши Кароль Навроцкий посещает Орбана.

«Хаос на переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Катастрофическое сочетание», — написал он в социальной сети Х*.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше