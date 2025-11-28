В Польше назвали происходящее вокруг Украины катастрофичным сочетанием

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «катастрофическое сочетание».
Политик отметил, что одновременно происходят визиты лидеров стран — премьер Венгрии Виктор Орбан проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным, а президент Польши Кароль Навроцкий посещает Орбана.
«Хаос на переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Катастрофическое сочетание», — написал он в социальной сети Х*.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно.
