Трамп и Мадуро на прошлой неделе обсудили возможность встречи, пишет NYT

NYT отмечает, что разговор состоялся за несколько дней до вступления в силу решения госдепа о признании «иностранной террористической организацией» картеля Cartel de los Soles («Картеля солнц»), который связывают с Мадуро. При этом США продолжают наращивать военное присутствие в Карибском бассейне, заявляя о борьбе с наркоторговлей и одновременно добиваясь ухода Мадуро из власти, отмечает издание.