Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп и Мадуро на прошлой неделе обсудили возможность встречи, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонный разговор на прошлой неделе, в ходе которого затронули возможность двусторонней встречи, однако сейчас её проведение не планируется, сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: Reuters

Собеседники издания рассказали, что обсуждение состоялось в конце прошлой недели и проходило при участии госсекретаря США Марко Рубио. По их данным, речь шла о потенциальной встрече в США, но в настоящее время такая инициатива не реализуется.

NYT отмечает, что разговор состоялся за несколько дней до вступления в силу решения госдепа о признании «иностранной террористической организацией» картеля Cartel de los Soles («Картеля солнц»), который связывают с Мадуро. При этом США продолжают наращивать военное присутствие в Карибском бассейне, заявляя о борьбе с наркоторговлей и одновременно добиваясь ухода Мадуро из власти, отмечает издание.

Белый дом отказался комментировать телефонный разговор. Представители венесуэльских властей также не ответили на запрос, однако два источника, близкие к Каракасу, подтвердили факт прямого контакта лидеров, указывает газета.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше