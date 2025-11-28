Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МРОТ достигнет почти 30 тысяч рублей: Владимир Путин подписал соответствующий закон

Владимир Путин утвердил повышение МРОТ до 27 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 27 093 рублей. Это изменение вступит в силу с 1 января 2026 года, согласно информации с официального портала правовых актов.

Параллельно глава государства подписал основной финансовый документ страны — федеральный бюджет на предстоящий трехлетний период. Документ рассчитан на обеспечение устойчивого экономического роста при сохранении контролируемого уровня дефицита.

Правительство ожидает, что рост валового внутреннего продукта в 2026 году составит 1,3%. В целом за плановый период с 2026 по 2028 год совокупное увеличение экономики должно достичь почти 7%. Также в документе прописали, что целевой показатель инфляции в стране составляет 4%.