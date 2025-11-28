МРОТ достигнет почти 30 тысяч рублей: Владимир Путин подписал соответствующий закон

Правительство ожидает, что рост валового внутреннего продукта в 2026 году составит 1,3%. В целом за плановый период с 2026 по 2028 год совокупное увеличение экономики должно достичь почти 7%. Также в документе прописали, что целевой показатель инфляции в стране составляет 4%.