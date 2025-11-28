Песков заявил, что не видел сообщений о якобы взрыве ракеты под Оренбургом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел сообщений о якобы взрыве баллистической ракеты на военной базе в Оренбургской области.
«Я не видел таких сообщений», — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать появившуюся информацию, что на территории военной базы в Оренбургской области якобы взорвалась баллистическая ракета.
Ранее KP.RU писал, что Песков рассказал о предстоящей встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. По его слова, встреча состоится в первой половине следующей недели.
Ранее в пятницу глава государства провел четырехчасовую встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.