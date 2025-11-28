Орбана в Москве накормили салом и блинами с красной икрой

«Орбан в ресторане “Живаго” с большим удовольствием попробовал блины с красной икрой, сало в шелухе. Соленья, пельмени сибирские, в состав которых входят говядина, свинина, кролик, репчатый лук, сливочное масло, чёрный перец, а также борщ московский», — говорится в сообщении.