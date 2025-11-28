Орбана в Москве накормили салом и блинами с красной икрой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным посетил московский ресторан «Живаго», где попробовал блюда русской кухни. Об этом сообщает РИА Новости.
«Орбан в ресторане “Живаго” с большим удовольствием попробовал блины с красной икрой, сало в шелухе. Соленья, пельмени сибирские, в состав которых входят говядина, свинина, кролик, репчатый лук, сливочное масло, чёрный перец, а также борщ московский», — говорится в сообщении.
По словам представителей заведения, ресторан не закрывали на спецобслуживание, и другие посетители с удовольствием фотографировались с премьером.
Переговоры между Путиным и Орбаном в Кремле продолжались почти четыре часа. Перед визитом в Москву Орбан заявлял, что собирается обсудить продолжение поставок российских энергоносителей в Венгрию.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.