Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбана в Москве накормили салом и блинами с красной икрой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным посетил московский ресторан «Живаго», где попробовал блюда русской кухни.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным посетил московский ресторан «Живаго», где попробовал блюда русской кухни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Орбан в ресторане “Живаго” с большим удовольствием попробовал блины с красной икрой, сало в шелухе. Соленья, пельмени сибирские, в состав которых входят говядина, свинина, кролик, репчатый лук, сливочное масло, чёрный перец, а также борщ московский», — говорится в сообщении.

По словам представителей заведения, ресторан не закрывали на спецобслуживание, и другие посетители с удовольствием фотографировались с премьером.

Переговоры между Путиным и Орбаном в Кремле продолжались почти четыре часа. Перед визитом в Москву Орбан заявлял, что собирается обсудить продолжение поставок российских энергоносителей в Венгрию.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше