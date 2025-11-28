Трамп отменил действия всех указов, подписанных Байденом с применением автопера

Трамп неоднократно заявлял, что Байден не подписывал документы сам и что его окружение прибегало к использованию автопера. Он в том числе выражал мнение, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая своих родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента. Ранее Байден в интервью газете The New York Times признал, что при подписании указов о помиловании от его имени использовалось автоперо, утверждая при этом, что все решения о помиловании были приняты им лично, а прибегнуть к автоподписи пришлось из-за большого количества документов. В июле Белый дом инициировал расследование по поводу использования автопера бывшим американским лидером.