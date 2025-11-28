«Али-Баба ушел в отставку»: в России прокомментировали увольнение Ермака

Согласно данным следствия, во главе схемы стоял бизнесмен Тимур Миндич, являющийся другом президента Зеленского. В рамках операции обыски были проведены у Миндича, у министра юстиции Германа Галущенко (впоследствии отправленного в отставку), а также в компании «Энергоатом». Предварительная сумма отмытых средств оценивается не менее чем в 100 миллионов долларов США.