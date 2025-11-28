Ричмонд
«Али-Баба ушел в отставку»: в России прокомментировали увольнение Ермака

Специальный представитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

В своем Telegram-канале Дмитриев написал: «Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников».

Данное заявление прозвучало на фоне антикоррупционной операции украинских правоохранительных органов под названием «Мидас», о проведении которой было объявлено 10 ноября. Следственные мероприятия были направлены на раскрытие масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины.

Согласно данным следствия, во главе схемы стоял бизнесмен Тимур Миндич, являющийся другом президента Зеленского. В рамках операции обыски были проведены у Миндича, у министра юстиции Германа Галущенко (впоследствии отправленного в отставку), а также в компании «Энергоатом». Предварительная сумма отмытых средств оценивается не менее чем в 100 миллионов долларов США.

Ранее сообщалось, что Ермак официально уволен с должности.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

