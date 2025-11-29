Ричмонд
Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Госсекератрь США Марко Рубио собирается пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО 3 декабря в Брюсселе по неясным причинам, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По информации агентства, вместо Рубио Соединенные Штаты будет представлять его заместитель Кристофер Ландау.

Как отмечает Рейтер, почему именно Рубио планирует пропустить встречу 3 декабря, доподлинно неизвестно. При этом агентство добавляет, что планы госсекретаря могут измениться в последний момент.

Главы МИД стран НАТО проведут 3 декабря в Брюсселе в штаб-квартире альянса очередное заседание по председательством генсека Марка Рютте.

