Рубио собирается пропустить встречу глав МИД стран НАТО, сообщили СМИ

По информации агентства, вместо Рубио Соединенные Штаты будет представлять его заместитель Кристофер Ландау.
Как отмечает Рейтер, почему именно Рубио планирует пропустить встречу 3 декабря, доподлинно неизвестно. При этом агентство добавляет, что планы госсекретаря могут измениться в последний момент.
Главы МИД стран НАТО проведут 3 декабря в Брюсселе в штаб-квартире альянса очередное заседание по председательством генсека Марка Рютте.
