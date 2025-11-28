В России ужесточили условия получения мигрантами медпомощи по ОМС

В России изменились условия получения мигрантами бесплатной медпомощи. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Чтобы претендовать на полис обязательного медицинского страхования, трудовые мигранты должны отработать на территории России не менее пяти лет. Ранее иностранные рабочие могли получить полис ОМС уже после трёх лет работы в России.
Изменениям подвергся закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ».
При этом в экстренных случаях, в частности, травмы на производстве или внезапного обострения заболевания, угрожающего жизни, иностранцам в российских медучреждениях окажут помощь бесплатно. Этот аспект был урегулирован соответствующим постановлением правительства РФ.
