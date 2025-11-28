Трамп заявил об аннулировании документов, которые Байден подписал автопером

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отменить все бумаги, утверждённые его предшественником Джо Байденом с применением автоподписи. Заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, подавляющая часть документов, подписанных Байденом автоматически, утрачивает юридическую силу по его распоряжению. Трамп подчеркнул, что считает подобные меры необходимыми на фоне действий сторонников демократов, которые, по его мнению, фактически лишили Байдена президентского статуса.
Он также высказал своё видение политической ситуации, утверждая, что окружение бывшего главы государства использовало его в собственных интересах.
Ранее Трамп заявил, что пригласил бывшего президента Джо Байдена сыграть с ним в гольф, однако тот, по его словам, не проявил желания принять участие.