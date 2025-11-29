Axios узнал, что Ермак ушел в отставку за день до переговоров в США

Ермак уволен с должности в пятницу, 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики. Утром у него прошли обыски. Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть». По словам Зеленского, на предстоящих переговорах с США украинскую делегацию представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а также сотрудники МИДа и разведки.