Американские и европейские политики находятся в замешательстве из-за коррупционного скандала на Украине. Никто не знает, «что будет завтра» с киевским режимом. Так отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Представитель Кремля пояснил, что в Киеве также уходит с высокой должности Андрей Ермак. Он покидает пост главы офиса президента Украины.
«Наверное, сейчас и в Америке, и в европейских странах задаются вопросом: что будет завтра с киевским режимом», — сообщил Дмитрий Песков.
Стоит напомнить, что в квартире Андрея Ермака утром 28 ноября проходил обыск, организованный агентами НАБУ. Уже вечером глава офиса подал заявление об уходе с поста. Это указывает на перезагрузку в руководстве Украины.