Трамп аннулировал указы, подписанные Байденом с использованием автопера

Президент США Дональд Трамп объявил об аннулировании всех распоряжений, которые были подписаны его предшественником Джо Байденом с использованием автоматического устройства для подписи документов.

В своем аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер заявил, что примерно 92% документов, подписанных таким образом, теряют юридическую силу с момента его заявления.

Трамп подчеркнул, что использование автопера допустимо только при наличии прямого разрешения от действующего президента Соединенных Штатов. По его словам, «радикальные левые демократы» фактически лишили Байдена президентских полномочий, что стало основанием для отмены всех указов и других документов, не подписанных лично 46-м президентом.

Глава Белого дома также предупредил, что если Байден станет утверждать обратное, против него могут быть выдвинуты обвинения в даче ложных показаний.

Ранее стало известно о готовности США признать контроль России над Крымом.

