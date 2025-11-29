Трамп аннулировал указы, подписанные Байденом с использованием автопера

Трамп подчеркнул, что использование автопера допустимо только при наличии прямого разрешения от действующего президента Соединенных Штатов. По его словам, «радикальные левые демократы» фактически лишили Байдена президентских полномочий, что стало основанием для отмены всех указов и других документов, не подписанных лично 46-м президентом.