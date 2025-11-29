Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан после встречи с Путиным сходил в ресторан русской кухни: вот что он попробовал

Орбан после переговоров с Путиным поужинал в ресторане красной икрой.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поужинал в московском ресторане русской кухни после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идёт о ресторане «Живаго», который находится недалеко от Кремля.

Главе венгерского правительства на ужин подали московский борщ, блины с красной икрой, соленья, сибирские пельмени с говядиной, свининой и кроликом, а также сало, приготовленное по особому рецепту — с предварительным отвариванием в луковой шелухе. При этом ресторан не закрывали на спецобслуживание.

«Все с ним фотографировались. Очень было мило», — цитирует РИА Новости работников ресторана.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Москве в пятницу 28 ноября, встреча продлилась четыре часа.

После переговоров Путин отметил, что между ним и Орбаном сложилась особая атмосфера, которая позволяет откровенно обсуждать любые вопросы.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше