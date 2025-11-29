Орбан после встречи с Путиным сходил в ресторан русской кухни: вот что он попробовал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поужинал в московском ресторане русской кухни после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идёт о ресторане «Живаго», который находится недалеко от Кремля.
Главе венгерского правительства на ужин подали московский борщ, блины с красной икрой, соленья, сибирские пельмени с говядиной, свининой и кроликом, а также сало, приготовленное по особому рецепту — с предварительным отвариванием в луковой шелухе. При этом ресторан не закрывали на спецобслуживание.
«Все с ним фотографировались. Очень было мило», — цитирует РИА Новости работников ресторана.
Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Москве в пятницу 28 ноября, встреча продлилась четыре часа.
После переговоров Путин отметил, что между ним и Орбаном сложилась особая атмосфера, которая позволяет откровенно обсуждать любые вопросы.